Окопник корень Травы Алтая, 50 г
Описание
Характеристики
|
Вид продукта
|окопник
|
Способ применения
|Данный продукт не является лекарственным препаратом.
Бонусы
Вернем от 5% до 15% от стоимости Бонусными баллами на Ваш счет в Личном кабинете.
Копите баллы и рассчитывайтесь ими за последующие заказы. 1 бонус = 1 руб.
Все условия Бонусной программы Вы найдете в разделе Акции.
За каждую ед. этого товара Вы получите:
Копите баллы и рассчитывайтесь ими за последующие заказы. 1 бонус = 1 руб.
Все условия Бонусной программы Вы найдете в разделе Акции.
За каждую ед. этого товара Вы получите:
+ 5 на счет
Доставка
- В зависимости от города доставки мы предложим Вам несколько вариантов доставки заказа. Для Москвы и близлежащих (до 20 км от МКАД) городов доступны Доставка курьеров, доставка в Пункты Выдачи Заказов (ПВЗ) и самовывоз со склада в г.Мытищи ДОСТАВИМ БЕСПЛАТНО, ЕСЛИ СУММА ЗАКАЗА БОЛЬШЕ 3 500 РУБ, а вес не превышает 3 кг.
- Для всех крупных городов России - доставка в ПВЗ компании СДЭК - это самый быстрый и выгодный способ доставки сегодня. ДОСТАВИМ БЕСПЛАТНО, ЕСЛИ СУММА ЗАКАЗА БОЛЬШЕ 5 000 РУБ, а вес не превышает 3 кг.
- Для небольших городов России работает Почта России - сегодня это недорогой и качественный способ доставки. Почта России вызывает все меньше вопросов, а качество услуги отвечает всем требованиям Покупателей.
Оплата
В зависимости от города доставки Вы сможете выбрать один из вариантов оплаты:
- Оплата наличными - при выборе варианта оплаты наличными, вы дожидаетесь приезда курьера и передаёте ему сумму за товар в рублях. Курьер предоставляет товар, который можно осмотреть на предмет повреждений, соответствие указанным условиям. Покупатель подписывает товаро сопроводительные документы, вносит денежные средства и получает чек.
- Оплата банковской картой - при оформлении заказа в корзине вы можете выбрать вариант безналичной оплаты. Мы принимаем карты Visa и Master Card. Чтобы оплатить покупку, вас перенаправит на сервер системы РобоКасса, где вы должны ввести номер карты, срок действия, имя держателя.
- Электронные деньги - для оплаты вы можете воспользоваться одной из электронных платёжных систем.
Задать вопрос
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
НовостиВсе новости
22 августа 2020У нашего интернет магазина новое Имя!